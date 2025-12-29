２９日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続伸。需給改善を期待した買いが先行したものの、日銀による早期の追加利上げが意識されるにつれて売りが優勢となった。 財務省が２６日に発表した２０２６年度の国債発行計画で、通常の入札を通じたカレンダーベースの市中発行額が年限別で１０年を超える超長期債の１回あたりの発行額がいずれも減額され、１０年債は据え置きとなったことが買い手掛かり材料。長