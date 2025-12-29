（台北中央社）中国軍の東部戦区は29日、台湾周辺で軍事演習を始めたと発表した。演習区域は台湾を包囲するように設定されており、演習は「正義使命2025」と題された。30日には午前8時から午後6時まで、台湾を取り囲む海域と空域において重要な軍事演習を実施し、実弾射撃演習も行うという。東部戦区の施毅報道官によれば、29日から始まる演習では、陸、海、空、ロケット軍などを動員。艦艇や軍機が複数方向から台湾本島に接近し、