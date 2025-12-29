予想外が襲う。それでもなお永遠なるものを求め歩む。精進の先にある光へ前半は肩の力を抜いて。9月にゴールを定め年間計画を／2026年「二黒土星」の人の運勢2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手