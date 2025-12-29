2025年も世界でさまざまな出来事があった。韓国でも政治や社会、国際情勢をめぐってさまざまなニュースが日本にも伝わったが、この1年間でとりわけ人々の印象に残ったトピックは何だったろうか。【調査】韓国人1000人が選ぶ「最高or最悪」の大統領そこで今回、サーチコリアニュース編集部では、2025年に公開した記事の中から“特に読まれた記事”をピックアップした。本稿が「当時、韓国で何が起きていたのか」「なぜこのトピック