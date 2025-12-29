今回のお話「携帯料金の“値上げ”ってどういうこと？」ここ数カ月、携帯会社による料金改定のニュースが相次いでいます。auは既存プランの値上げ、ドコモは新プランが割高傾向、ソフトバンクは検討段階。なぜ今この動きが起きているのでしょうか？そして、利用者にどんな影響があるのでしょうか。最近、「携帯料金が値上がりするらしい」というニュースを見ることが増え、「え、うちも上がるの……？」とドキッとした人もいるか