「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）3位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）5位Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）6位Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）7位Wo