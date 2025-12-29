【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年1月4日にWOWOWにて放送・配信されるライブ『聖飢魔II VS BABYMETAL 悪魔が来たりてベビメタる 衝撃-Impact-』から、DAY2の模様をお届けするオフィシャルライブレポートが到着した。 ■大きな注目を集めた、HR/HM界の悪魔と神による奇跡のジョイントギグ 魔暦27（西暦2025）年8月、Kアリーナ横浜で実現した奇跡のジョイントギグ『悪魔が来たりてべビメタる』。「遭遇-