西松屋チェーン [東証Ｐ] が12月29日昼(12:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の140億円→98億円に30.0％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の64.9億円→22.9億円に64.7％減額した計算になる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高におきま