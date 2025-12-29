29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万550円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万550.17円に対しては0.17円安。出来高は1万752枚となっている。 TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50550