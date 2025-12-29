２９日朝早く、十日町市で店舗を兼ねた住宅が焼ける火事がありました。 この家に住む男女２人が煙を吸って病院に運ばれました。 火事があったのは、十日町市水野町の長谷川翔さん（４３）の店舗を兼ねた住宅です。 警察と消防によりますと午前４時半前、住人から消防に通報がありました。 火は、約１時間半後に消し止められましたが、長谷川さんの店舗を兼ねた住宅が焼けました。 長谷川さんは、妻と２人暮らしで、２人は