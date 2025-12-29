1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。下記の条件（応募方法）を満たした方から、抽選で50名様を初回OA当日の試写会へご招待いたします。みなさまのご応募をお待ちしております！＜1月期 新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』初回OA当日試写会 概要＞【日程】