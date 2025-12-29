米国発のアパレルブランド「ニューエラ」は、アニメ「機動戦士ガンダム」コラボレーションのキャップおよびTシャツを、2026年1月3日に「ニューエラストア」および「ニューエラ公式オンラインストア」で発売する。「ハロ」をかたどったキャップ型キーホルダーも登場同作に登場する「地球連邦軍」や「ジオン公国軍」がモチーフのキャップ「59FIFTY」などをラインアップする。価格は、キャップ「59FIFTY 機動戦士ガンダム 地球連邦軍