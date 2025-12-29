ロシアとウクライナの和平案をめぐりアメリカのトランプ大統領と、ウクライナのゼレンスキー大統領が28日、会談しました。会談では領土問題で合意に至らず、協議を継続することになりました。トランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は28日、フロリダ州にあるトランプ氏の自宅で行われました。会談後、トランプ氏は「大きな進展があった」と強調しましたが、領土問題で隔たりが埋まらず合意には至りませんでした。また、停戦後の