年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。 29日、熊本空港では久しぶりの再会を喜ぶ人の姿が見られました。■埼玉から帰省した家族「いとこと遊んだり、おばあちゃん おじいちゃんとイチゴ狩りに行きたいです」 熊本と羽田を結ぶ空の便は日本航空が1月5日まで、全日空が1月6日までほぼ満席となっています。またJR九州によりますと、九州新幹線の上りのピークは来月3日となる見込