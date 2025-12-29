秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまが31歳の誕生日を迎え、天皇陛下に挨拶をされました。【映像】赤坂御用地を散策される佳子さま佳子さまは、午前11時ごろ、天皇陛下と愛子さまに31歳を迎えた挨拶をするため、半蔵門から皇居に入られました。その後、仙洞御所を訪ねて上皇ご夫妻にも挨拶をされました。誕生日にあたり、宮内庁は、佳子さまがお住まいの赤坂御用地を散策される映像を公開しました。佳子さまは今年、ブラジルを