＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール2007年以来19年ぶり3度目の出場となる5人組バンド、ORANGE RANGEが意気込みを語った。前回出場時の2007年リリースのヒット曲「イケナイ太陽」を披露する。RYO（40）は「非常に久しぶりの出場になります。自分たちの良さを出せるように頑張りたいと思います」と力を込めた。過去2回はライブ会場からの中継での出演で「あらためてNHK紅白歌合戦の規模感を目の当たりにして。初出