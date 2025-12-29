「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日より、TOKYO MX22：00〜・BS日テレ24：30〜での放送が決定した。全9話。また、予告編・キービジュアル・主題歌情報なども解禁された。『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』は、前作『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』(2024)の続編として、道外流牙を主人公に「牙狼＜GARO＞」の新しい物語が始まる。本作では、全編グリーンバックによるリアルタイム合成システムを用