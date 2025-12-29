大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサル2日目が29日、東京・渋谷のNHKホールでスタート。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTがトップバッターで音合わせを行い、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したBE:FIRST4年連続4回目の出場で「夢中」を披露するBE:FIRST。11月8日をもってRYOKIこと三山凌輝が脱退し、6人体制では初の紅白出場となる。LEO