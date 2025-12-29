今回は、知人のB子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。お正月になると、毎年子供たちやその家族が集まり、賑やかに過ごすB子さん夫婦。「お節は実家で食べるのがコスパいいから！」なんて軽口を叩かれながらも、やっぱり嬉しくて、お節づくりにも精が出ます。一方で、「いつまで集まってくれるかな」と考え、胸がキュッとする瞬間もあるそう。変わりゆく家族のかたちに想いを馳せながら、「来年もみんなで笑ってお正