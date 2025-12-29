ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤¬1Æü½ðÄ¹¤Ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¡¢3·î¤ÎÍèµ¨¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Þ¤Ç¡È¥´¥ë¥Õ¥í¥¹¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤ò¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óCHECK¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Ê¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½÷À­·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÇò¥Ð¥¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶