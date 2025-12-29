お笑いコンビ・麒麟の川島明（46歳）が、12月28日に放送されたラジオ番組「川島明のねごと」（TBSラジオ）に出演。毎日見ている番組の「この世で1番すごいタレント」について語った。2025年度のタレント出演本数ランキングの話題となり、バナナマン・設楽統、ハライチ・澤部佑に続いて3位となった麒麟・川島明が「俺も気づきました。この世で1番すごいタレント。6位の木村昴さんです」と触れる。川島は木村が声優としても大成功し