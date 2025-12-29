猫を夢中にさせる「0円おもちゃ」5選 1.カサカサ音がたまらない「レジ袋ボール」 レジ袋は、猫が大好きな「カサカサ」という高い音を出す最高の素材です。作り方はとても簡単で、袋を小さく丸めて、猫が口でくわえられるくらいのサイズにするだけです。 最後にセロハンテープやマスキングテープで全体を軽く固定すれば、不規則に転がる魔法のボールが完成します。猫が手でチョイチョイとつつく