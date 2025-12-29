不用品回収や買取をめぐっては、過去に高額請求などのトラブルが相次ぎ、いまも業界全体に不信感を抱く人は少なくない。生活に身近なサービスである一方、透明性や信頼性が強く求められる分野でもある。こうした課題のなか、兵庫県加古郡稲美町にある不用品回収・買取会社では、業界の信頼回復を意識した取り組みを続けている。相場屋の社長、杉井資康さんは、事業を始めた17年ほど前を振り返り、「荷物を積んだあとに法外な