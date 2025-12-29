12月31日（水）にNHKで放送される大晦日恒例番組「第76回NHK紅白歌合戦」の、出場歌手・曲順リストが公開されました。昨日、特別企画として松田聖子さんの出演決定が発表されました。初紅白で歌った「青い珊瑚礁」が披露されます。１９８０年のデビュー以来、45年の長きに渡って音楽シーンの第一線を走り続けてきた「永遠のアイドル」松田聖子さん。５年ぶりに紅白のステージに戻ってきます。出場歌手・曲順リストでは、放送１００