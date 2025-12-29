ステランティスジャパンは25日、ジープ・ラングラーの150台限定車「Snow Trace」を発表。2026年1月10日に全国の正規ディーラーで発売する。希望小売価格は909万円。今回の限定車はラングラー「Unlimited Sahara」をベースとした日本オリジナルモデル。ボンネットやサイドフェンダーのデカールは、米国のプロダクトデザインチームとの共同制作である。デカールのデザインは、スキーやスノーボードなどのスノーアクティビティ