新潟が元鹿島FWエヴェラウドへ関心かJ2へ降格したアルビレックス新潟が、ブラジル1部フルミネンセに所属するFWエヴェラウドの獲得に向けて正式なオファーを出したとブラジルメディア「BolaVIP」が報じている。新潟は同選手に対して150万ユーロ（約2億7600万円）の投資を惜しまない姿勢を見せており、ブラジル国内では「Jリーグへの移籍が実現しようとしている」と、その動向に大きな関心が集まっている。現在34歳のエヴェラウ