乃木坂46元メンバーで女優の白石麻衣が28日にインスタグラムを更新。“小さなおともだち”からポップコーンをもらうオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】白石麻衣、小さなおともだちとの可愛すぎるオフショット白石が「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には、ミッキーマウスのファンキャップを被った白石が子どもからポップコーンを食べさせても