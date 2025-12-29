年末の静岡県内、交通事故が相次いでいます。吉田町では、28日、住宅駐車場で、車が高齢女性と衝突する事故があり、高齢女性はその後、死亡しました。警察や消防によりますと、28日、午後3時過ぎ、吉田町大幡にある住宅の駐車場で62歳の女性の運転する乗用車が、同居する義理の母親･88歳と衝突しました。この事故で、義理の母親は、意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。一方、28日、袋井市彦島の交差点