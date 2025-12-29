今季まで巨人でプレーした直江大輔投手（２５）は、７年間の現役生活を終えて第２の人生を歩み出す。選んだのは、幼児から小学生が対象の野球スクール「ジャイアンツアカデミー」のコーチ。「何ができるのかと考えた時に、プロ野球というなかなか経験ができないことを伝えるしかないと思った。コーチングなどを学ぶことができると思い、いまの僕には一番合っているのかな、と」。そう決断に至った経緯を明かした。長野・松商学