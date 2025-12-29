大手洋菓子メーカーの株式会社不二家は２９日、公式サイトを更新。「ＬＯＯＫ」と不二家洋菓子店のブランドキャラクターを務めてきた人気アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が３１日をもって卒業するこを発表した。サイトでは「不二家から皆さまへ２０２５年１２月３１日をもって、ＳｎｏｗＭａｎの皆さんはＬＯＯＫと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と報告。「２０２０年９月１