2025年は参議院選挙の他、韓国の李在明大統領やアメリカのトランプ大統領の来日など、警備の現場が多忙を極める中、警視庁は「ローンオフェンダー」に対する警戒も強めていた。ローンオフェンダー英語表記は「lone offender」。「lone（単独）」と「offender（攻撃者）」の通り、特定の組織に属さず、単独でテロなどを計画し実行する人物を指す。計画から実行までを1人で行うため動向の把握が難しく、前兆をつかみにくいとされる。