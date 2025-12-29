テレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いた、たくろうの優勝舞台裏が明かされた。たくろうの密着VTRが公開された。ボケの赤木裕の両親が登場。父は息子の性格について「一言で言えば引っ込み思案」と語った。母は「私、全然気が付かなかったんですけど、ずっと同じ靴履いてて。足が痛くて仕方なかったと思うんですけど、それを言えなくて。小さい靴をずっと履