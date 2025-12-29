金建希被告【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希被告＝あっせん収財罪などで公判中＝を巡る疑惑を捜査する特別検察官は29日、最終捜査結果を発表した。尹氏が大統領選候補に決まった2021年11月以降、金被告は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）や他の企業関係者などから計約3億7700万ウォン（約4100万円）分の金品を受け取ったと明らかにした。特別検察官は金被告が大統領配偶者の地位を利用し、金品を受け取って