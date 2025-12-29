アメリカのトランプ大統領は28日、南部フロリダ州の私邸でウクライナのゼレンスキー大統領とロシアとの和平案をめぐり協議を行いました。アメリカ・ワシントンから、ワシントン支局・林英美記者がお伝えします。トランプ大統領は会談後、ゼレンスキー大統領と共同会見を行い、「戦争終結に向けて大きな進歩を遂げた」と強調した一方、東部ドネツク州をめぐる領土問題などについて、今回の会談では合意に至らなかったと認めました。