＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール4年連続の出場となるBE：FIRSTは、5月にリリースした「夢中」を披露する。今年は初のドームツアーや初のワールドツアーを経験し、SHUNTO（22）は「挑戦的な1年だった」と振り返り、SOTA（24）は「グループとして成長した、いい年だった。春にリリースして、たくさん聴いていただいた『夢中』でいい形で締めくくりたい」と語った。今年は自身の曲「空」が「Nコン」課題曲となり