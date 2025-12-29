＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール2年連続の出場となるILLITは、初の日本オリジナル曲「Almond chocolate」を披露する。昨年と比べ雰囲気にも慣れた様子で、MOKA（21）は「会場に来た時に懐かしい感じがして、うれしかった」とにっこり。IROHA（17）は「去年のステージよりも魅力をアピールして、成長した姿を見せたい」と意気込んだ。IROHAは三山ひろし（45）のけん玉ギネス世界記録のチャレンジにも参加する。