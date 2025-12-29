バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、27日と28日、ホーム戦に臨み、前田顕蔵前ヘッドコーチ退任後初めての試合で、勝利を手にしました。ハピネッツのホームの体育館では、27日も多くのブースターが列を作っていました。♪ブースターの女性「毎回見に来てもやっぱ負け試合が多くて、でも、頑張って善戦している試合も見ているから。」♪ブ