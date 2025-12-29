マンチェスター・シティのオスカー・ボブは、年明け1月にも他クラブに移籍するかもしれない。同クラブの下部組織出身で既にノルウェー代表にも名を連ねるボブのポテンシャルに疑いの余地はないが、今のシティでレギュラーポジションを奪うのは容易ではなく、十分な出場時間を得られているとは言い難い。そのため、シティとの契約は2029年6月末まで残っているものの、ボブ自身は出場機会を求めて移籍を希望しているとされ、冬の移籍