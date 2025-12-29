ËãÌô¼è¤êÄù¤Þ¤êºîÀï¤Î°ì´Ä¥¢¥á¥ê¥«ÆîÊý·³¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢ËãÌôÌ©Í¢¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¾Àø¿åÄú¤Ø¤Î¹¶·â±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤ó¡ÄÌ©Í¢Ãæ¤Î¡© È¾Àø¿åÄú¤ò¹¶·â¤¹¤ëÊÆÆîÊý·³º£²ó¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¥Çõ¤Ï¡¢ÅìÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Àø¿åÄú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢Ì©Í¢ÈÈ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎËãÌô¼èÄù¤ê¶¯²½¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¶¥ó¡¦¥¹¥Ô¥¢ºîÀï¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¹¶·â¤Ç¤¹¡£Æ±ºîÀï¤Ç¤Ï