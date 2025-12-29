昨夜、名古屋市緑区の路上で男性が刺されました。犯人は逃走し警察が殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】名古屋の路上で男性刺され犯人逃走 ナイフで右腰あたりを… 背後から刺されたため“犯人の姿は見ていない”との内容の話 殺人未遂事件として捜査 警察によりますときのう午後8時40分頃、緑区滝ノ水の路上で、1人で配達をしていた配送業の35歳の男性が、何者かにナイフで右の腰のあたりを刺されました。 男