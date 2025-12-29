15年間の現役生活に別れを告げた駿太(C)産経新聞社元オリックスで、今オフに中日から戦力外通告を受けていた駿太（本名・後藤駿太）が、12月28日に自身のインスタグラムを更新。現役引退を表明した。駿太はオリックス、中日時代の写真を計7枚投稿。「野球が、僕の人生でした」と切り出し、まずは17歳でのプロ入り当時の心境を振り返った。【写真】「後悔はありません」現役引退を表明した駿太の投稿をチェック「17歳で家を出て