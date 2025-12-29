第６４回京都金杯・Ｇ３は２６年１月４日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。ランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は、ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１で５着。秋はスワンステークスで３着と、強いメンバーを相手に好勝負ができる馬。前走のリゲルステークスは力の違いを見せて快勝した。充実の４歳シーズンにするためにも、チャーチルダウンズカップに続く重賞勝ちを決めたいところだ。キ