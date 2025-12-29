28日から29日にかけ、大阪府高槻市と神戸市で住宅火災が相次ぎ、あわせて2人が死亡しました。29日午前1時20分ごろ、高槻市弥生が丘町の木造2階建ての住宅で「煙があがっている」と近所の住民から消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この家はほぼ全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には70代の男性が1人で暮らしていたということで、警察は身元とともに出火原因