◆バドミントン全日本総合選手権第５日（２９日、京王アリーナ東京）混合ダブルスの準決勝が行われ、緑川大輝（ＮＴＴ東日本）、松山奈未（再春館製薬所）組が古賀輝（ジェイテクトＳｔｉｎｇｅｒｓ）、齋藤夏（ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ）組を、２１―１２、２１―１６のストレートで下し、３０日に行われる決勝進出を果たした。緑川は「攻撃的にいいテンポで決められた」とうなずいた。緑川と対戦相手の斎藤