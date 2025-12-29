元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２９日、自身のＸを更新。中国軍が台湾周辺で軍事演習行うと発表したことに「国内だけで威勢のいい口だけ番長が最悪」などと皮肉った。橋下氏は、中国軍が台湾周辺で演習を行うことを発表したとの速報を記事を添付。高市早苗首相の台湾有事発言に対するけん制とも取れるが、橋下氏は「で、日本は何をする？国内だけで威勢のいい口だけ番長が最悪。まずは力を付けてから」とつづった。橋下氏は