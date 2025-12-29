ブリジット・バルドーさん＝1978年1月、フランス/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）フランスの俳優ブリジット・バルドーさんが死去した。91歳だった。ブリジット・バルドー財団が28日、明らかにした。反抗的な若さと美の象徴としてバルドーさんは、ジャンリュック・ゴダール監督の「軽蔑」などで見せた官能的で奔放な演技によって、映画における性の革命の先駆者となった。人生の後半では動物愛護活動に熱心に取り組んだ