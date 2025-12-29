「第７６回紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）１９年ぶり３回目の紅白となるＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥは「イケナイ太陽」を歌唱。過去２回は中継だったといい、ＮＨＫホールでの出場にＲＹＯは「非常に久しぶりになるので、自分らの良さを出せるように頑張りたい。われわれ中継でしか参加してこなかったので、改めてスタッフの皆さんの規模感を目の当たりにして、初出場ぐらいの気持ちで今、非常に緊張しており