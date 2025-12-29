国土交通省は12月23日、残価設定型住宅ローンを支援することを発表した。SNSではいわゆる「残クレ型」とも呼ばれるこの仕組みは、住宅購入の新たな選択肢として注目されている一方、「残クレ」の課題が引き継がれるのではと不安視する声も上がっている。【映像】ひと目でわかる“残クレ”住宅ローンの注意点「残クレ」と残価設定型の住宅ローンは何が違うのか、注意点などを専門家に聞いた。「買い切るのが無理な時代」背景に