年末年始の帰省ラッシュで、高速道路では20kmを超える渋滞が起きています。こちらは、29日午前11時半時点の東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の様子です。日本道路交通情報センターなどによりますと、午前11時時点で、東名高速下り・海老名サービスエリアを先頭に21kmなどとなっています。東名高速の下りでは30日、綾瀬スマートインターチェンジ付近で25kmの渋滞が予想されるなど、下りの渋滞のピークは30日まで続くとみ