歌手の郷ひろみが２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じ、今年限りでの紅白勇退を発表した。郷は「ご報告しなきゃならないことがありまして、２０２５年、今年の紅白歌合戦を一区切りとして、僕自身、一区切りをつけたいと思っています。僕が出演させていただくことで、そういう機会をいただいたＮＨＫのみなさま、そしてそれを楽しみに応援してくださった皆さまに